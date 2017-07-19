Очередной сброс отходов в реку Клязьма из аэропорта Шереметьево

Автор: Иван Лихоперский Дата публикации: 20:45

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Сегодня утром на реке Клязьме в районе Воскресенского ручья жителями в очередной раз обнаружено стремительно расползающееся пятно чёрной масляной жижи, напоминающее нефтяные пятна с характерным запахом сероводорода. Жижа текла из Воскресенского ручья в Клязьму от аэропорта Шереметьево. Жители прошли вдоль ручья до сливного коллектора Шереметьего, где был обнаружен источник зловонной черной жижи! При этом ситуация со сливом едких отходов в реку повторяется уже не в первый раз! Не прошло и месяца - 26 июня был аналогичный сброс. Жители звонили в МЧС и Росприроднадздор. Но в выходной день никто из экстренных служб не выехал. В МЧС дали совет - соорудить дамбу из мешков с песком - что было сделано для минимизации распространения нефтяных отходов. Жители обращались неоднократно в Администрацию г. Химок, Минэкологии Московской области и другие контролирующие органы. Но ситуация повторяется уже не первый год. В Воскресенский ручей периодически сбрасываются отходы с резким химическим запахом из Шереметьево. По этому вопросу было отправлено огромное количество обращений в надзорные органы Росприроднадзор, Минэкологии МО, Роспотребнадзор. Проблема сброса химических отходов освещалась в СМИ, на ТВ. Жителями была подготовлена петиция с призывом о помощи в решении проблемы https://goo.gl/Bj4rBx. По результатам проверки Шереметьево было вынесено предписание об устранении нарушения и назначен штраф, но как видно все это безрезультатно и ситуация только УХУДШАЕТСЯ! Требуем принять меры по устранению разлива нефтяных отходов и привлечь к ответственности должностных лиц! Информация была ранее неоднократно опубликована в СМИ https://youtu.be/4jxWg8sHA9c https://govoritmoskva.ru/news/125314/ http://www.m24.ru/m/videos/137654 https://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/1471216/video_id/1588742/ https://regnum.ru/news/society/2239881.html?t=1487247963