Руководство Федерации бокса России и AIBA возложило венки к Могиле Неизвестного Солдата
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 19:20
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Руководство Федерации бокса России, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг Куо Ву и члены сборной России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также в мероприятии участвовали ветераны бокса, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, председатель высшего наблюдательного совета организации Алексей Рубежной.
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