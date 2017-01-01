Руководство Федерации бокса России и AIBA возложило венки к Могиле Неизвестного Солдата

Автор: Uwis Дата публикации: 19:20

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Руководство Федерации бокса России, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг Куо Ву и члены сборной России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также в мероприятии участвовали ветераны бокса, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, председатель высшего наблюдательного совета организации Алексей Рубежной.