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Санкт-Петербург завалило градом

Автор:
sergey-spb
Дата публикации:
20:02
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Ехали с Гражданки на Московский проспект, ничего такого не замечали, никуда не заезжали, свернули с Лиговки на Московский, а тут - мама дорогая, - сугробы по обочинам!

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Комментарии (0)

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