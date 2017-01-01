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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт фасадов на 1-ой Тверской-Ямской улице

Ремонт фасадов на 1-ой Тверской-Ямской улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:19
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На 1-ой Тверской-Ямской улице идут работы по обновлению фасадов зданий. Рабочие их готовит к покраске, некоторые уже получили вторую жизнь.

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