Ремонт фасадов на 1-ой Тверской-Ямской улице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:19

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На 1-ой Тверской-Ямской улице идут работы по обновлению фасадов зданий. Рабочие их готовит к покраске, некоторые уже получили вторую жизнь.