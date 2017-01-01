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Град в Челябинской области 22 июля

Автор:
lazarl
Дата публикации:
20:00
  • 27
  • 2

Звук реальный, без комментариев.

  • 27
  • 2

Комментарии (2)

  • lazarl
    19:33
    П. Урлядинский, Верхнеуральский р-н.
  • lazarl
    19:37
    П. Карагайский, Верхнеуральский р-н.
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