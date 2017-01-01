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Поклонники "Linkin park" несут цветы и зажигают поминальные свечи возле посольства США в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:26
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Трагичное известие о гибели любимого солиста группы "Linkin park" не оставило равнодушными поклонников его творчества по всему миру. На протяжении всего дня к посольству США в Москве сотни поклонников несут цветы и зажигают поминальные свечи. Они оставляют послания, музыкальные диски и игрушки. Около посольства скопилось около полусотни человек, которые возложили цветы и подолгу продолжают оставаться у стен здания. Молодые люди стоят в молчании и некотором оцепенении из-за случившегося. Некоторые из пришедших не сдерживают слёз, другие слушают песни любимого исполнителя. Напомним, что Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен в четверг мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. Музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.

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