Ландшафтный конкурс среди садоводов любителей в северном округе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:40

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Московские садоводы-любители в рамках московского фестиваля "Цветочный джем" поборются в конкурсе ландшафтного дизайна. Два дня отведено на создание своего небольшого шедевра. Любой желающий может принять участие: нужно зарегистрироваться на площадке и вам выдадут необходимый инвентарь. Для создание своего мини-проекта выдают не более 40- ка растений, а уж какие из растений вы захотите высадить на своей клумбе решать только вам. На Ленинградском проспекте у дома № 62А на фестивальной площадке соревнуются одиночные и групповые участники, создавая свои оригинальные цветочные композиции. Для всех желающих проходит викторина с темой растения и цветы, и ответивший правильно на вопрос получает подарок. Для детей проходят в павильоне мастер-классы по рисованию. 23 июля (с 11.00 до 15.00) на каждой из площадок пройдет зрительское голосование, а затем  церемония награждения! Победители получат памятные призы и дипломы. Подарки на память также ждут и участников голосования.