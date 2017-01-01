23 июля будет закрыт центральный участок Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры»

Автор: Uwis Дата публикации: 20:45

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23 июля будет закрыт центральный участок Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. В течение всего дня движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» – «Комсомольская» и «Парк культуры» – «Саларьево». На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут временно работать как конечные с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии. Работа закрытых станций возобновится 24 июля в 5 часов 30 минут.