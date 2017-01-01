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Град в Санкт-Петербурге

Автор:
Petr451
Дата публикации:
21:29
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В Санкт-Петербурге выпал град, я снял репортаж. Машину пришлось укрыть в одной из арок Питерсокого дворика)))

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Комментарии (0)

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