Возгорание на крыше дома на юго-западе столицы

Автор: rostov Дата публикации: 22.07 23:10

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22 июля в районе 19:00 часов произошло возгорание на крыше или чердаке дома по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 43

Пожан на крыше Ленинский пр-т, 43. Видео 1