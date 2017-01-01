На северо-востоке столицы автобус протаранил припаркованный автомобиль

Автор: Лиссия Фокс Дата публикации: 22.07 23:15

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Автобус 774 маршрута выгрузил пассажиров, водитель ненадолго отошёл, оставив автобус на аварийке. В припаркованном автомобиле находился водитель и курил с открытой дверью. Внезапно пустой автобус начал съезжать с горки прямо на водителя легковушки. В последнюю секунду водитель легковушки чудом выпрыгнул из транспортного средства. Автобус смял машину и остановился, она протаранила ограждение. Через минуту водитель автобуса заметил аварию и отогнал автобус немного назад. ЧП произошло на станции Лосиноостровская.