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Фейерверк над Красной площадью в честь Дня российского бокса

Автор:
denis947
Дата публикации:
22.07 23:19
  • 20
  • 1

Праздничный фейерверк над Красной площадью в честь Дня российского бокса.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    00:25
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 23:38 http://www.mskagency.ru/materials/2688434 22.07.17
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