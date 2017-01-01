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В аэропорту Внуково задержали рейс из-за замены колёс

Автор:
Aleksey Shushunov
Дата публикации:
22.07 23:58
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Задержка рейса 6483 АК Россия на Южно-Сахалинск (Хомутово) по причине замены колёс на самолёте. Плановое время вылета - 20:25. Все пассажиры прошли на посадку в самолёт в 21:00. Прождали в салоне 1 час, до 22:00. Далее всех попросили выйти из салона самолёта. На выходе объяснили причину задержки. По последним данным рейс отложен до 0:50 по техническим причинам. Наш лоукостер АК Россия - самый экономный.

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