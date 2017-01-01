Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  День российского бокса прошёл в центре Москвы на Красной площади

День российского бокса прошёл в центре Москвы на Красной площади

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
00:20
  • 26
  • 0

22 июля в центре Москвы на Красной площади прошёл День российского бокса. Организаторы готовы проводить День российского бокса ежегодно. Около тысячи жителей и гостей столицы пришли посмотреть и поболеть за сильнейших. Для зрителей, на Красной площади установили 3 огромных монитора, чтобы следить за происходящем на площадке. Все болели за боксёров из России. Российские боксёры одержали победу.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
00:28 | Гринфельд Павел
Праздничный фейерверк в День российского бокса на Красной площади
88 1
16.07 00:13 | tim777
Шесть тысяч человек приняли участие в ночном забеге в центре Москвы (вид с Фрунзенской набережной)
25 1
22.07 19:20 | Uwis
Руководство Федерации бокса России и AIBA возложило венки к Могиле Неизвестного Солдата