День российского бокса прошёл в центре Москвы на Красной площади
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 00:20
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22 июля в центре Москвы на Красной площади прошёл День российского бокса. Организаторы готовы проводить День российского бокса ежегодно. Около тысячи жителей и гостей столицы пришли посмотреть и поболеть за сильнейших. Для зрителей, на Красной площади установили 3 огромных монитора, чтобы следить за происходящем на площадке. Все болели за боксёров из России. Российские боксёры одержали победу.
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