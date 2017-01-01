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Праздничный фейерверк в День российского бокса на Красной площади

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
00:28
  • 19
  • 0

22 июля в День российского бокса, в центре Москвы над Красной площадью прогремел праздничный и довольно красочный фейерверк.

  • 19
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