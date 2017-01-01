Праздничный фейерверк в День российского бокса на Красной площади

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 00:28

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22 июля в День российского бокса, в центре Москвы над Красной площадью прогремел праздничный и довольно красочный фейерверк.