Георгиновый ночной классический концерт состоялся в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 01:30

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В Москве 22 июля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялся Георгиновый ночной классический концерт под открытым небом в рамках цикла Classic Open Air Moscow фонда «Опера» Веры Кононовой. Для зрителей прозвучали шедевры мировой музыки Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и других великих композиторов в исполнении знаменитых артистов Большого театра, «Геликон-Оперы» и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко при сопровождении ансамбля классических инструментов «Концертино».

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190289

Легендарные музыкальные вечера классической музыки Classic Open Air пришли в Москву из Берлина, где вызывают невероятный ажиотаж как среди населения, так и среди туристов.