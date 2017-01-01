Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Георгиновый ночной классический концерт состоялся в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Георгиновый ночной классический концерт состоялся в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
01:30
  • 35
  • 0

В Москве 22 июля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялся Георгиновый ночной классический концерт под открытым небом в рамках цикла Classic Open Air Moscow фонда «Опера» Веры Кононовой. Для зрителей прозвучали шедевры мировой музыки Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и других великих композиторов в исполнении знаменитых артистов Большого театра, «Геликон-Оперы» и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко при сопровождении ансамбля классических инструментов «Концертино».

Легендарные музыкальные вечера классической музыки Classic Open Air пришли в Москву из Берлина, где вызывают невероятный ажиотаж как среди населения, так и среди туристов.

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
00:28 | Гринфельд Павел
Праздничный фейерверк в День российского бокса на Красной площади
20 0
22.07 19:18 | LaimeLaim
Большое количество велосипедистов в потоке машин на Тверской улице
30 0
22.07 15:42 | Artem_077
Большой фестиваль Италии проходит в Саду Эрмитаж в центре столицы
100 0
18.07 22:58 | Гринфельд Павел
Ночной кактус-черепаха расцвёл в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»