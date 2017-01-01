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Град в Курганской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:38
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В Курганской области в районе села Сафакулево прошел сильный град.

  • 11
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Комментарии (0)

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