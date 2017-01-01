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Центральный участок Сокольнической линии закрыт для капитального ремонта путей

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
10:27
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В воскресенье, 23 июля, участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры» закрыт для проведения работ по капитальному ремонту пути. В этот день для пассажиров закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» работают как временные конечные с пересадками на Кольцевую линию. Движение поездов по Сокольнической линии осуществляется только на участках «Бульвар Рокоссовского» - «Комсомольская» и «Саларьево» - «Парк культуры». На время закрытия участка Сокольнической линии для проезда в центре города пассажиры могут воспользоваться другими линиями метрополитена или наземным городским транспортом. Работа закрытых станций возобновится в обычном режиме в понедельник, 24 июля, в 5 часов 30 минут. Администрация Московского метрополитена просит пассажиров с понимаем отнестись к временным неудобствам, связанным с поведением ремонтных работ, и заранее планировать маршруты своих поездок.

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