Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Наводнение в с. Синельниково-2 Приморского края

Наводнение в с. Синельниково-2 Приморского края

Автор:
ReVlPk
Дата публикации:
15:38
  • 33
  • 0

Последствия ливневых дождей в Приморье. Река Раздольная вышла из берегов и подтопила села Октябрьского района.

  • 33
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
15:36 | evan4321
Жилой дом в Пермском крае подтопило после ливня
34 0
21.07 16:42 | ASPRUDA
Сильный дождь прошёл в Приморском крае