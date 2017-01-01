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Сильные дожди с грозами обрушились на Тамбовскую область

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
15:35
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В Тамбовской области под влиянием атмосферного фронта прошли сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Первая волна непогоды прошла вечером субботы, темно синие тучи пришли с запада, сначала поднялся сильный ветер, а потом прошел сильный ливень с грозой, продолжалось все это не больше 25 минут. Вторая волна была уже рано утром, прошел сильный ливневый дождь с грозой, продолжительностью больше 30 минут. Затем значительно похолодало и сегодня днем уже не выше +19°С, но к счастью это ненадолго и уже завтра днем до +24°, а к середине недели до +30°. Так что лето продолжается!

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