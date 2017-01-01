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Ночной Солнечногорск с высоты птичьего полёта

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
18:00
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Решил снять наш город с помощью квадрокоптера с высоты.

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Комментарии (0)

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