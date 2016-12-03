Очередь за бесплатными хот-догами на крыше Центрального детского магазина

Автор: Valdemarius Дата публикации: 17:48

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Огромная очередь за бесплатными хот-догами растянулась на крыше Центрального детского магазина, где сегодня впервые в Москве отметили День хот-дога. В честь праздника сеть кафе «ДвижОК» бесплатно раздала всем желающим 1000 хот-догов. В зоне фудкорта можно было проверить свои силы в поедании хот-догов на скорость, поучаствовать в битве поваров-любителей и придумать собственный рецепт хот-дога.