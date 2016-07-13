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Главная  /  Репортажи  /  Розлив печного топлива в рабочем поселке Чернь в Тульской области

Розлив печного топлива в рабочем поселке Чернь в Тульской области

Автор:
Светлана Палайчева
Дата публикации:
20:21
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При реконструкции котельной произошел розлив печного топлива.

  • 23
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