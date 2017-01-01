Цветочный фестиваль в ГУМе

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 19:44

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Ежегодний летний фестиваль цветов в эти июльские дни проходит в московском ГУМе. Мероприятие поражает воображение своим размахом, количеством цветов и палитрой их красок