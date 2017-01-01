Цветочный фестиваль в ГУМе
- Автор:
- DELUXE TV
- Дата публикации:
- 19:44
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- 23
Ежегодний летний фестиваль цветов в эти июльские дни проходит в московском ГУМе. Мероприятие поражает воображение своим размахом, количеством цветов и палитрой их красок
- 23
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Ежегодний летний фестиваль цветов в эти июльские дни проходит в московском ГУМе. Мероприятие поражает воображение своим размахом, количеством цветов и палитрой их красок
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