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Цветочный фестиваль в ГУМе

Автор:
DELUXE TV
Дата публикации:
19:44
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Ежегодний летний фестиваль цветов в эти июльские дни проходит в московском ГУМе. Мероприятие поражает воображение своим размахом, количеством цветов и палитрой их красок

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