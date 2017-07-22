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Снеговик из выпавшего града в Санкт-Петербурге

Автор:
igor.ska
Дата публикации:
09:41
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  • 0

Июльский град в Питере позволил местным жителям вспомнить зиму и слепить снеговиков.

  • 18
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