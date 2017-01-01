Жаркий и солнечный день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:14

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Летняя погода радует горожан и гостей столицы. Днём воздух прогревался до +22, светило ярко солнце и только лёгкий ветерок создавал приятную прохладу.