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Жаркий и солнечный день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:14
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Летняя погода радует горожан и гостей столицы. Днём воздух прогревался до +22, светило ярко солнце и только лёгкий ветерок создавал приятную прохладу.

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