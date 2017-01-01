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Фестиваль «Город Джаз» состоялся под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
22:56
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В Москве 23 июля, в рамках второго сезона фестиваля «Город Джаз», под открытым небом «Аптекарского огорода» завершился концерт Алексея Козлова — живой легенды советского джаза, джаз-рока и музыкальной культуры в целом и знаменитой группы «Арсенал».

Алексей Козлов — не только основатель отечественного джаз-рока, но и композитор, саксофонист, пианист, вокалист, автор книг, заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Его можно назвать одним из столпов и живым институтом российского джаза. Имя Алексея Козлова стало известно в московских джазовых кругах еще в 1950-х годах, но широкое официальное признание он и его «Арсенал» получили лишь к концу 70-х. За время своего существования «Арсенал» приобрёл широчайшую известность в СССР, неоднократно выезжал за границу, участвовал в теле- и радио программах, был участником и лауреатом многих, в том числе и зарубежных, джазовых фестивалей.

Биография Козлова пестрит громкими событиями и внушительными достижениями. Человек, двигавший в такой стране, как СССР, такую сомнительную (с точки зрения правящей партии) музыку, как джаз, с 1957 года, не может иметь маленького послужного списка. Удивляет другое: энергия и жизнелюбие этого человека и музыканта.

К 1978 году «Арсенал» смог добиться окончательного официального признания: до распада СССР Козлов и его коллектив объездили страну с концертами вдоль и поперек и записали 6 долгоиграющих пластинок. В 1995 году обновленный «Арсенал» получил премию «Овация» как лучший джазовый коллектив страны, совершил длительные гастроли по США с Тамарой Гвердцители и выступил в Карнеги-холле. История группы не прекращается и по сей день: их можно часто услышать на самых разных джазовых площадках страны, а «Клуб Алексея Козлова» в Москве никогда не бывает пустым.

Неутомимый саксофонист и композитор, попробовавший себя в качестве телеведущего, писателя и даже актёра, Козлов не успокаивается, находясь в статусе джазовой легенды.

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