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Главная  /  Репортажи  /  Буйство стихии в Санкт-Петербурге (22.07.2017 г.)

Буйство стихии в Санкт-Петербурге (22.07.2017 г.)

Автор:
enjoyspb
Дата публикации:
00:40
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После сильнейшего ливня с градом, улицы Петербурга в одночасье оказались под водой.

  • 25
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Комментарии (0)

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