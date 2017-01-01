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Начались ремонтно-реставрационные работы "Дома-паровоза" на улице Новая Басманная

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:50
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Комплекс Запасный дворец, получивший в народе прозвище «Дом-паровоз», был построен в 1750-1760-е годы. В 20 веке Запасный дворец несколько раз перестраивался. После революции здание занял Народный комиссариат путей сообщения. В 1932 – 1933 годах архитектор И.А. Фомин радикально изменил внешний вид всего комплекса и придал Запасному дворцу конструктивистский облик: были надстроены два этажа, фасады сделали ровными и гладкими, изменили формы оконных проёмов, а на углу Новой Басманной и Садовой-Черногрязской улиц возвели девятиэтажную башню с часами.

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