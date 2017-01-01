Разбитая дорога в детский сад в городе Владивостоке

Автор: Андрей Макаренко Дата публикации: 02:25

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Каждый день привожу ребёнка в детский сад на улицу Космонавтов в городе Владивостоке Приморского края и почти 2 года вижу это. Каждый год напротив садика копают коммунальщики, после работы все засыпается гравием. "Асфальт?! - не не слышал!" После дождей гравий просто смывает вниз по дороге и остаётся вот это... как после Бомбежки!

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190322

Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 7