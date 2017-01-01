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Разбитая дорога в детский сад в городе Владивостоке

Автор:
Андрей Макаренко
Дата публикации:
02:25
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Каждый день привожу ребёнка в детский сад на улицу Космонавтов в городе Владивостоке Приморского края и почти 2 года вижу это. Каждый год напротив садика копают коммунальщики, после работы все засыпается гравием. "Асфальт?! - не не слышал!" После дождей гравий просто смывает вниз по дороге и остаётся вот это... как после Бомбежки!

Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 7

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