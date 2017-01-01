Разбитая дорога в детский сад в городе Владивостоке
- Автор:
- Андрей Макаренко
- Дата публикации:
- 02:25
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Каждый день привожу ребёнка в детский сад на улицу Космонавтов в городе Владивостоке Приморского края и почти 2 года вижу это. Каждый год напротив садика копают коммунальщики, после работы все засыпается гравием. "Асфальт?! - не не слышал!" После дождей гравий просто смывает вниз по дороге и остаётся вот это... как после Бомбежки!Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 7
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