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Последствия ДТП на 16 км МКАД, где пострадал один человек

Автор:
denis947
Дата публикации:
06:39
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На юго-востоке МКАД ранним утром произошло ДТП. На внутренней стороне кольца в районе 16 километра столкнулись легковой автомобиль "Иж" и грузовая фура. В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, водитель оказался зажат в салоне. Для извлечения пострадавшего из салона на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    08:07
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 07:08 24.07.17
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