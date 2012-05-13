Последствия ДТП на 16 км МКАД, где пострадал один человек

Автор: denis947 Дата публикации: 06:39

32

32 1

На юго-востоке МКАД ранним утром произошло ДТП. На внутренней стороне кольца в районе 16 километра столкнулись легковой автомобиль "Иж" и грузовая фура. В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, водитель оказался зажат в салоне. Для извлечения пострадавшего из салона на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.