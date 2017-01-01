Белый смог вновь окутал Норильск (ВИДЕО)
- Автор:
- aleksjukov123
- Дата публикации:
- 09:53
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По словам автора видео, огромная туча далеко не природного происхождения, а следствие работы Медного завода. Ветром её разносит по городу. "Можно практически ежедневно ходить по Норильску и снимать этот промышленный смог," - рассказывает мобильный репортёр. Так, предыдущее видео о ядовитом облаке, которое нависло над городом, было снято меньше недели назад.
"Всё как обычно. Я зарабатываю деньги (которые можно назвать "не маленькими", если не смотреть на наши цены). А дети и те, кто не может позволить себе оздоровительный отдых в более богатых кислородом регионах, как им быть?! А ведь чуть кто в город приезжает - губернатор какой, патриарх или ещё человек не маленький - так тут у нас прям как в лучших городах: и заброшки все покрасят со сторон проезда автомобилей, и о газе ни намёка и ни словца, облачка даже разгонят - вот хорошо тут как людям живётся," - возмущены местные жители.
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