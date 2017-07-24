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Пожарные спасли пять человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:36
  • 114
  • 1

Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в квартире на юге Москвы. В жилом доме по адресу: ул. Севанская, д. 54, корп. 1, загорелась квартира на третьем этаже. Огонь стремительно охватил всю квартиру и перекинулся на балкон 4-ого этажа. В ходе тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями были спасены пять человек, пожилого мужчину и женщину огнеборцы спасли из горящей квартиры. Пострадавших для оказания первой помощи передали медикам. Площадь пожара составила 45 кв. метров. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 114
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    10:35
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:31 http://www.mskagency.ru/materials/2688564 24.07.17
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