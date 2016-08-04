В Красноярске школьник угнал иномарку матери и чуть не сбил пешехода
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:55
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Сообщается, что чуть ранее стражи порядка обратили внимание на иномарку, водитель которой колесил по ночному городу и вел себя странно. Когда машину попытались остановить, он нажал на педаль газа. Уходя от погони, легковушка вылетела на тротуар - прохожие едва успели отскочить. Автомобиль остановился - из него, как видно на этих кадрах, выскочили подростки и бросились наутек. Водителя удалось задержать.
Оказалось, он взял машину своей матери, чтобы покататься. Когда парня попросили ей позвонить, он даже не смог объяснить по телефону, что произошло. Теперь хозяйке автомобиля грозит штраф до 30-ти тысяч рублей - за незаконную передачу автомобиля несовершеннолетнему.
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