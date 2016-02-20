В Индии упавшая пальма убила женщину
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:00
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На женщину упала пальма, причем сильных порывов ветра в этот момент не было, да и дерево с виду прочное. Тем не менее оно обломилось у корня и придавило проходящую мимо популярную в Индии телеведущую.
Свидетели ЧП после небольшого замешательства бросили на помощь женщине, но спасти ее, как сообщается, не удалось. От удара пальмой она получила множество переломов не совместимых с жизнью
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