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Сель сошёл в китайской провинции и подтопил жилые дома

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:09
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В китайской провинции Юньнань мобильные репортёры запечатлели на видео сход селевого потока. Причём весьма мощного.

Сообщается, что его причиной стали проливные дожди в горных районах. Потоки воды вперемешку с грязью обрушились на ближайшую деревню - и за считанные минуты превратили её в болотистый водоём. Затопили, в том числе, жилые дома: некоторые из их обитателей оказались заблокированы внутри - и с трудом дождались спасателей.

Двое числятся пропавшими без вести. Как минимум трое внезапное наводнение - не пережили.

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