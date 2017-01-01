Сель сошёл в китайской провинции и подтопил жилые дома
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:09
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Сообщается, что его причиной стали проливные дожди в горных районах. Потоки воды вперемешку с грязью обрушились на ближайшую деревню - и за считанные минуты превратили её в болотистый водоём. Затопили, в том числе, жилые дома: некоторые из их обитателей оказались заблокированы внутри - и с трудом дождались спасателей.
Двое числятся пропавшими без вести. Как минимум трое внезапное наводнение - не пережили.
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