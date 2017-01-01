Работу касс в вестибюле станции метро «Павелецкая» оптимизируют для удобства пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:34

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Для удобства пассажиров работа кассовых окон на станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии будет оптимизирована в соответствии с графиком прибытия пригородных электричек и поездов дальнего следования. В часы максимального скопления пассажиров, которые приходят в метро с Павелецкого вокзала, будут работать все кассы. Это значительно сократит очереди и снизит загрузку вестибюля станции