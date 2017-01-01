Поклонники группы Linkin Park продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у посольства США

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Цветы у посольства США лежат уже на территории больше, чем половина периметра всего здания. Также поклонники продолжают нести свежие цветы. У стихийного мемориала находится порядка 10-15 человек. Люди просто молча стоят, многие не сдерживают слёзы. Девушки постоянно поправляют портреты и фото легендарного фронтмена LP, которые периодически сдувает ветер. Иногда приходят и более взрослые люди. Также к посольству несут записки, билеты и браслеты с концертов и многое другое.