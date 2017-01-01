Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поклонники группы Linkin Park продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у посольства США

Поклонники группы Linkin Park продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у посольства США

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:28
  • 26
  • 0

Цветы у посольства США лежат уже на территории больше, чем половина периметра всего здания. Также поклонники продолжают нести свежие цветы. У стихийного мемориала находится порядка 10-15 человек. Люди просто молча стоят, многие не сдерживают слёзы. Девушки постоянно поправляют портреты и фото легендарного фронтмена LP, которые периодически сдувает ветер. Иногда приходят и более взрослые люди. Также к посольству несут записки, билеты и браслеты с концертов и многое другое.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
17:24 | Artem_077
Люди продолжают гулять и фотографироваться на площади Революции у цветов
16 0
16:30 | Artem_077
Реконструкция на улице Баррикадная и у одноимённой станции метро в Москве
34 2
14:11 | Гринфельд Павел
Цветы в память о солисте "Linkin park" Честера Беннингтона возле посольства США в Москве