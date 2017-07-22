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В Норильске автобус протащил ребенка по асфальту

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:48
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В Норильске автобус протащил ребенка по асфальту. Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения выложили в Сети.

Как видно на записи, женщина помогала своему ребенку подняться по ступеням автобуса. Как вдруг двери "ПАЗика" закрылись и зажали ногу юной пассажирки. Однако автобус тронулся с места и протащил малышку по асфальту несколько метров.

Очевидцы поспешили на помощь маме ребенка. Мужчина побежал вслед за автобусом и попытался привлечь внимание водителя, чтобы тот остановился. Сообщается, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, а следователи ведут проверку в отношении действий водителя транспортного средства.
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