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Главная  /  Репортажи  /  Реконструкция на улице Баррикадная и у одноимённой станции метро в Москве

Реконструкция на улице Баррикадная и у одноимённой станции метро в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:30
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Продолжается реконструкция улицы Баррикадная, в том числе территории у вестибюля станции метро "Баррикадная".

  • 16
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