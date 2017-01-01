Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Люди продолжают гулять и фотографироваться на площади Революции у цветов

Люди продолжают гулять и фотографироваться на площади Революции у цветов

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:24
  • 8
  • 0

Люди гуляют, фотографируют цветы, а также фотографируются сами на фоне цветов на площади Революции.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

35 0
17:12 | denis947
Сотрудники МЧС отработали действия при тушении пожара в небоскребе на юге Москвы
42 0
21.07 10:33 | Leobr
Прогулка по Архангельску (ВИДЕО)