Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сотрудники МЧС отработали действия при тушении пожара в небоскребе на юге Москвы

Сотрудники МЧС отработали действия при тушении пожара в небоскребе на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:12
  • 35
  • 0

Пожарно-тактические учения МЧС прошли на юге Москвы. Пожарно-спасательные подразделения отработали действия при тушении пожара в высотном жилом здании ЖК "Загорье", по адресу: ул. Михневская, д. 8, в котором насчитывается 47 этажей и более 1000 жилых квартир. В ходе учений были изучены технические особенности небоскреба, пути эвакуации, расположение лестниц и планировки этажей здания. Также в ходе учений был установлен высотный пожарный подъемник. В учениях были задействованы 8 пожарно-спасательных подразделений.

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
17:24 | Artem_077
Люди продолжают гулять и фотографироваться на площади Революции у цветов
380 2
09:36 | denis947
Пожарные спасли пять человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы
54 0
19.07 09:18 | irkmchs
Как самолет из озера Байкал доставали (ВИДЕО)
83 2
02.07 21:58 | denis947
Комплексное благоустройство парка начинается на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное
1289 2
25.06 22:45 | denis947
Один человек пострадал массовом в ДТП на 28 км МКАД