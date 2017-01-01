Сотрудники МЧС отработали действия при тушении пожара в небоскребе на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 17:12

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Пожарно-тактические учения МЧС прошли на юге Москвы. Пожарно-спасательные подразделения отработали действия при тушении пожара в высотном жилом здании ЖК "Загорье", по адресу: ул. Михневская, д. 8, в котором насчитывается 47 этажей и более 1000 жилых квартир. В ходе учений были изучены технические особенности небоскреба, пути эвакуации, расположение лестниц и планировки этажей здания. Также в ходе учений был установлен высотный пожарный подъемник. В учениях были задействованы 8 пожарно-спасательных подразделений.