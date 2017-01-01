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Главная  /  Репортажи  /  У станции метро "Краснопресненская" укладывают тротуарную плитку

У станции метро "Краснопресненская" укладывают тротуарную плитку

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:28
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Со стороны улицы Красная Пресня у станции метро "Краснопресненская" идёт укладка тротуарной плитки.

  • 18
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