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На стойках «Живое общение» для туристов начали продавать карту «Тройка»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
19:44
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В Московском метро, на стойках «Живое общение» начали продавать карту «Тройка». На балансе уже записано 150 рублей по тарифу «Кошелёк». Карта предназначена для туристов, особенно она удобна, кто не разбирается в системе тарифов подземки. Стоит «Тройка» 200 рублей, 50 из которых – залог. Его можно вернуть, если пассажир обратно вернёт карту. Приобрести туристическую «Тройку» уже можно в вестибюлях станций «Баррикадная», «Китай-город», «Площадь революции» и «Арбатская», а также в информационном центре на «Тушинской» и во флагманском магазине на «Маяковской». Одна поездка по тарифу «Кошелек» - 35 рублей, билет «90 минут» – 54 рубля. Приобрести «Тройку» на стойках «Живое общение» можно пока только за наличные.

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