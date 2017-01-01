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Главная  /  Репортажи  /  С 25 июля меняется схема движения транспорта на Леснорядской улице в центре Москвы

С 25 июля меняется схема движения транспорта на Леснорядской улице в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:24
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Одностороннее движение введут на Леснорядской улице в центре Москвы с 25 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения». «Новая схема движения будет введена на Леснорядской улице. С 25 июля 2017 года будет организовано одностороннее движение от Русаковской улицы в сторону Леснорядского переулка», - говорится в сообщении. Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, отмечается в материале.

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