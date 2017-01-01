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В парке "Останкино" продолжается фестиваль "Вдохновение"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:25
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Международный фестиваль искусств «Вдохновение» представляет уникальную светопроекционную программу с элементами иммерсивного шоу и мультимедиа-арта. После захода солнца на прилегающей к пруду парка «Останкино» территории каждый день до 1 августа в 21:00 «оживает» волшебный лес. Сказочный ландшафт, движущиеся картины и персонажи создаются с помощью объемных проекций, световых и кинетических скульптур, интерактивных объектов и звука.

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