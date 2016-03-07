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Федеральная трасса Владивосток-Находка

Автор:
DimOn007
Дата публикации:
24.07 22:44
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Администрация Приморья на всех каналах ТВ говорит о ремонте дороги этой федеральной трассы, а на самом деле ремонт идёт там, где видно, а это в посёлках, где видят жители. Отъехав за Смоляниново к примеру, дорога до Ливадии оставляет желать лучшего. Мосты разрушенные закрыты, их просто никто не делает, все мосты по этой трассе в аварийном состоянии. Выкладываю фото и видео, в ближайшее время дополню фото мостов, которые просто стоят и их не делают, хотя Губернатор с командой по ТВ рассказывает, что ремонт идет полным ходом. Надо, чтобы Президент проехал по этой федеральной трассе, может тогда губернатор спустится с вертолета и проедет на машине по трассе. С вертолета дорога ему кажется нормальной.

Приморский край, трасса Владивосток-Находка

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