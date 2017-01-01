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На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии метро оптимизируют работу кассовых окон

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:21
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На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии метро для удобства пассажиров оптимизируют работу кассовых окон: их работу подстроят под график прибытия пригородных электричек и поездов дальнего следования. В часы максимального потока пассажиров, которые приходят в метро с Павелецкого вокзала, начнут работать все кассы. Это значительно сократит очереди и снизит загрузку вестибюля станции. Новый график работы кассовых окон будет тестироваться до октября текущего года. После анализа и коррекции полученных результатов планируется внедрить оптимизированную систему и на других станциях Московского метрополитена.

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Работу касс в вестибюле станции метро «Павелецкая» оптимизируют для удобства пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования