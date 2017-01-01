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ДТП с участием двух легковушек произошло в Южно-Сахалинске (ВИДЕО)

Автор:
Иван
Дата публикации:
09:29
  • 37
  • 1

Серьёзное ДТП произошло в Южно-Сахалинске и попало в объектив камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, на пересечении улиц Ленина и Емельянова автомобиль поворачивал налево и не пропустил другой автомобиль, который в свою очередь двигался по прямой на разрешающий сигнал светофора. Избежать столкновения участникам дорожного движения не удалось. В результате один автомобиль оказался на капоте второго.

Свидетели аварии, как видно на кадрах, поспешили участникам ДТП на помощь. По предварительным данным в результате аварии пострадали два человека.
  • 37
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:49
    Уважаемый Fidgi, уточните, кто автор видео? Вы? Такие же кадры: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6lGhtmJZ27c
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