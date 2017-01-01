ДТП с участием двух легковушек произошло в Южно-Сахалинске (ВИДЕО)
- Автор:
- Иван
- Дата публикации:
- 09:29
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По словам очевидцев, на пересечении улиц Ленина и Емельянова автомобиль поворачивал налево и не пропустил другой автомобиль, который в свою очередь двигался по прямой на разрешающий сигнал светофора. Избежать столкновения участникам дорожного движения не удалось. В результате один автомобиль оказался на капоте второго.
Свидетели аварии, как видно на кадрах, поспешили участникам ДТП на помощь. По предварительным данным в результате аварии пострадали два человека.
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