Лось бегает по Саранску (ВИДЕО)

Автор: Валентин Ерочкин Дата публикации: 09:27

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46 4 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190372

"По Саранску бродят лоси!" - сообщает мобильный репортёр, который заметил сохатого на одной из дорог города. Встречу автомобилисту удалось запечатлеть на видео.По словам автора ролика, дикий зверь мчался по Волгоградской улице в Саранске. Очевидцы не смогли сдержать свои эмоции, испытанные от встречи с настоящим живым лосем."Сейчас в Мордовии значительно увеличилось их поголовье. В поисках пищи они могут выходить из лесов и “путешествовать” по населенным пунктам. Посоветовали бы автолюбителям вести себя аккуратнее на дорогах. Встреча с таким крупным зверем чревата самыми неприятными последствиями," - пишет мобильный репортёр.