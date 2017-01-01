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Главная  /  Репортажи  /  Лось бегает по Саранску (ВИДЕО)

Лось бегает по Саранску (ВИДЕО)

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
09:27
  • 46
  • 4

ВНИМАНИЕ!!! 18+! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!
"По Саранску бродят лоси!" - сообщает мобильный репортёр, который заметил сохатого на одной из дорог города. Встречу автомобилисту удалось запечатлеть на видео.

По словам автора ролика, дикий зверь мчался по Волгоградской улице в Саранске. Очевидцы не смогли сдержать свои эмоции, испытанные от встречи с настоящим живым лосем.

"Сейчас в Мордовии значительно увеличилось их поголовье. В поисках пищи они могут выходить из лесов и “путешествовать” по населенным пунктам. Посоветовали бы автолюбителям вести себя аккуратнее на дорогах. Встреча с таким крупным зверем чревата самыми неприятными последствиями," - пишет мобильный репортёр.
  • 46
  • 4

Комментарии (4)

  • mreportertv_2
    09:53
    Уважаемый Ерочкин Валентин, уточните, кто автор видео? Вы?
  • mreportertv
    10:31
    Такие же кадры: https://www.youtube.com/watch?v=bpqK6MsG7UE
  • Валентин Ерочкин
    11:13
    Нет не я , но интересно же видео Молодой Лосёнок скачет по ул Волгоградская, видимо шёл в зоопарк
  • mreportertv
    11:24
    К сожалению, на сайте публикуются только авторские видео, снятые именно Вами. Данный репортаж будет удалён. Надеемся на Ваше понимание и будем ждать Ваших новых авторских роликов.
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