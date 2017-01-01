Лось бегает по Саранску (ВИДЕО)
- Автор:
- Валентин Ерочкин
- Дата публикации:
- 09:27
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"По Саранску бродят лоси!" - сообщает мобильный репортёр, который заметил сохатого на одной из дорог города. Встречу автомобилисту удалось запечатлеть на видео.
По словам автора ролика, дикий зверь мчался по Волгоградской улице в Саранске. Очевидцы не смогли сдержать свои эмоции, испытанные от встречи с настоящим живым лосем.
"Сейчас в Мордовии значительно увеличилось их поголовье. В поисках пищи они могут выходить из лесов и “путешествовать” по населенным пунктам. Посоветовали бы автолюбителям вести себя аккуратнее на дорогах. Встреча с таким крупным зверем чревата самыми неприятными последствиями," - пишет мобильный репортёр.
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